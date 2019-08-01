Рибалта и Малком вылетают в Россию. Видео

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Россию на подписание контракта с "Зенитом". Вместе с ним находится спортивный директор питерцев Хавьер Рибалта, который еще во вторник отправился в Барселону, чтобы завершить сделку.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

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