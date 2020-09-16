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РФС засчитал «Ротору» поражение в матче с «Краснодаром»

16 сентября 2020, 16:12
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«Ротору» засчитано поражение в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара», сообщает «РИА Новости». Игра должна была состояться 13 сентября, но была отменена за час до начала из-за вспышки коронавирусной инфекции у волгоградцев.

За день до матча семь футболистов «Ротора» сдали положительные тесты на коронавирус. В день игры covid-19 выявлен еще у трех игроков.

«Ротор» в таблице РПЛ идет на последнем месте с двумя ничьими и 5 поражениями в семи турах. «Краснодар» — седьмой с 11 очками.

Дополнительная информация:

https://t.me/sportrian/4652

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