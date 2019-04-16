15:05 16 апреля | Футбол — РПЛ

РФС запретил "Оренбургу" регистрировать новичков

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Российский футбольный союз (РФС) огласил решение палаты по разрешению споров, которая рассмотрела жалобу футболиста Ильи Самошникова в отношении "Оренбурга", информирует официальный сайт организации.

Было решено частично удовлетворить иск игрока. Как отмечается, трудовой договор между сторонами признан заключенным и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны клуба.

"Оренбург" обязали частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

Клуб должен выплатить "Шиннику" трансферную задолженность за игрока. Также на "Оренбург" наложен запрет на регистрацию новичков. Он может быть снят после рассмотрения апелляции.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/209556

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