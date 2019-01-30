Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков, информирует официальный сайт организации.

- В связи с исполнением ООО "ФК "Рубин" г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 14 августа 2018 года по делу (по заявлению ООО "ФК "Краснодар" г. Краснодар в отношении ООО "ФК "Рубин" г. Казань о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Подберезкина В.М.) снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ООО "ФК "Рубин" г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры, - сообщается на официальном сайте РФС.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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