РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РФС снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новичков

19 февраля 2020, 19:18
Теги:

Российский футбольный союз (РФС) снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

16 января РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном. Также «Тамбов» должен был выплатить задолженности рядом бывшим футболистов.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211364

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир