РФС снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новичков

Российский футбольный союз (РФС) снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров.

16 января РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном. Также «Тамбов» должен был выплатить задолженности рядом бывшим футболистов.