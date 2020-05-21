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РФС: новый сезон РПЛ начнется 2 или 5 августа

19:12
Возобновление премьер-лиги. Фото "СЭ"
Возобновление премьер-лиги. Фото "СЭ"
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объявил, что если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня, то 5 августа.

Напомним, что 15 мая на исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня. (Гоша Чернов)

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