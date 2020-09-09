Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Владимира Москалева в трех спорных моментах матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Зенита» (0:0).

«Зенит» попросил комиссию оценить эпизод на 27-й минуте, когда в штрафной железнодорожников в борьбе с Ведраном Чорлукой упал Сердар Азмун. ЭСК РФС признала правильным решение Москалева не назначать пенальти, поскольку контакт Чорлуки и Азмуна (наступание на ногу) не был акцентированным, «произошел вскользь и с незначительной частью стопы нападающего» и не стал причиной падения футболиста.

Также эксперты РФС признали верным решения арбитра в двух эпизодах, по которым обращение подал «Локомотив».

Комиссия решила: Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 9-й минуте, поскольку рука футболиста петербуржцев, в которую попал мяч, была прижата к телу.

Также эксперты согласились с отменой гола в ворота «Зенита» на 10-й минуте: «Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что решение по отмене гола и фиксации положения «вне игры» принято по фактическим обстоятельствам эпизода с учетом продемонстрированного компьютерной системой судьи ВАР изображения с «офсайдной» камеры и наложения на него линий проекций тел предпоследнего игрока обороняющейся команды и нападающего».