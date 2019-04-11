РФС подвел итоги заседания Исполкома

В четверг, 11 апреля, в Москве состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает официальный сайт организации, на нем были приняты следующие решения:

- утвердить отчет об исполнении сметы (бюджета) РФС за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г., аудиторское заключение за 2018 г.;

- утвердить годовую смету (бюджет) РФС на 2019 г.;

- утвердить стадион "Самара Арена" (г. Самара) в качестве места проведения финального матча Олимп – Кубка России по футболу сезона 2018-2019 гг.;

- одобрить отчет о реализации плана мероприятий за 2018 г. Стратегии развития футбола в РФ до 2030 г.;

- принять к сведению информацию о первоочередных мерах по реализации Стратегии развития футбола в РФ до 2030 г. в части детско-юношеского футбола;

- утвердить Положение РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий и в этой связи внести изменения в Правила РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ;

- одобрить изменение формата проведения Первенства России по футболу среди молодежных команд клубов Премьер-Лиги с сезона 2019/2020 и создание Юношеской футбольной лиги (U-17);

- утвердить Председателей, заместителей Председателей, секретарей-членов постоянных комитетов РФС; составы отдельных юрисдикционных органов РФС, органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов действуют в утвержденных ранее составах до 01.07.19 г.

- утвердить Положение о Попечительском совете Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" и утвердить Председателем Попечительского совета Леонида Викторовича Михельсона.

- представить в УЕФА список кандидатов от РФС в составы комитетов и комиссий УЕФА;

- утвердить Правила лицензирования РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в РФ на спортивный сезон 2019/2020;

- утвердить проект повестки дня очередной Конференции РФС 2019 г., которая состоится в Москве 28 мая 2019 года;

- утвердить Регламент Чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона 2019 года и Регламент Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года.

- включить, в виде исключения, в состав участников Чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона 2019 года и в состав участников Кубка России по футболу среди женских команд 2019 года Спортивную сборную команду Краснодарского края "Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта - Кубаночка".

- разрешить ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта" проведение на стадионе "Спортивный городок" (г. Москва, Лужники, 24, стр. 11) следующих матчей Первенства ФНЛ:

- матч 31 тура: "Чертаново" - "Томск", 13 апреля 2019 года;

- матч 33 тура: "Чертаново" - "Авангард", 24 апреля 2019 года;

- матч 35 тура: "Чертаново" - "Спартак-2", 04 мая 2019 года;

- матч 37 тура: "Чертаново" - "Химки", 19 мая 2019 года.

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