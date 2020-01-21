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РФС подтвердил создание женской команды «Зенита»

21 января 2020, 15:55
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщает, что главным тренером женской команды «Зенита» станет Ольга Порядина.

«Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России», — написано в сообщении РФС.

Порядина в статусе игрока становилась 4-кратной чемпионкой России (1997, 1998, 2004, 2006), 6-кратной обладательницей Кубка страны (1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2006), обладательницей Кубка Италии (2005) и обладательницей Кубка Альбены (2006).

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