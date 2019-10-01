В РФС прокомментировали заявление президента «Арсенала» Гурама Аджоева, раскритиковавшего судейство матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). По словам Аджоева, арбитра Василия Казарцева необходимо отстранить от судейства.

— Когда Гурам Захарович будет на моем месте, тогда и сможет определять кто должен судить, а кто нет. Какие к Казарцеву претензии? И по нашему мнению, и по мнению инспектора, арбитр провел хороший матч. Мы согласны с его решениями, — заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Директор по коммуникации РФС Кирилл Мельников сообщил, что во время паузы в чемпионате России организация проведет дополнительное совещание с руководителями клубов по работе ВАР в матчах.

— Сейчас мы сталкиваемся с тем, что не все руководители клубов до конца понимают принципы и аспекты работы ВАР, — сказал Мельников. — Это нормальный процесс, потому что ВАР появился недавно. Когда-то и с принципом действия мобильных телефонов не все были знакомы. У нас есть поручение Александра Алаева в момент окна на матчи сборных сделать мероприятие, куда мы пригласим всех руководителей клубов. Надеюсь, коллеги нас не проигнорируют. Чтобы таких случаев, как после матча «Арсенала» и «Краснодара», не было. Мы подготовимся и обязательно разъясним все. Мы приглашаем Гурама Захаровича, готовы разобрать моменты и с матча с «Краснодаром» специально для него. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр