РФС отклонил апелляцию «Сочи» на дисквалификацию главного тренера Федотова
12:57
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Сочи» по поводу дисквалификации главного тренера команды Владимира Федотова.
Специалист был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по итогам матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1) за нецензурные высказывания в адрес официальных лиц встречи. Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК дисквалифицировать Федотова на 3 матча и оштрафовать тренера на 300 рублей.
Федотов не сможет присутствовать на скамейке в домашнем матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо», который состоится сегодня, 16 декабря. Начало встречи — в 18.00 (мск).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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