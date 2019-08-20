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РФС оставил в силе штраф Игнашевича за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера

20 августа 2019, 10:57
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В понедельник, 19 августа, прошло заседание Апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение оставить в силе наказание в отношении старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и самого клуба за то, что 40-летний российский специалист демонстративно руководил действиями команды.

Ранее стало известно, что за систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющегося таковым, было принято решение оштрафовать россиянина на 100 тысяч рублей, а «Торпедо» — на 500 тысяч.

«Отказать в удовлетворении жалобы «Торпедо» на решение КДК РФС от 07 августа 2019 года. Оставить решение КДК в силе», — написано в сообщении пресс-службы РФС.

КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а «Торпедо» — на 500 тысяч

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Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210369

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