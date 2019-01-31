РФС оштрафовал "Калугу" на 600 тысяч рублей

В четверг, 31 января, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать "Носту", "Калугу" и "Сахалин"​ за неучастие команд профессиональных клубов в обязательных соревнованиях, проводимых РФС, в сезоне 2018 года, сообщает официальный сайт футбольного союза.

В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команды клуба в Первенстве России по футболу среди команд спортивных школ среди футболистов не старше 2001 г.р. (U-18) – оштрафовать "Носта" г. Новотроицк на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команды клуба в Первенстве России по футболу среди команд спортивных школ среди футболистов не старше 2004 г.р. (U-15) – оштрафовать "Калуга" г. Калуга на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команды клуба в Кубке РФС по футболу среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ (U-15) среди футболистов не старше 2004 г.р. – оштрафовать "Калуга" г. Калуга на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команды клуба в Первенстве России по футболу среди команд спортивных школ среди футболистов не старше 2001 г.р. (U-18) – оштрафовать "Сахалин" г. Южно-Сахалинск на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

– В связи с обращением Межрегиональной ассоциации общественных объединений "Союз федераций футбола "Центр" приостановить производство по заявлению Департамента массового и детско-юношеского футбола РФС в отношении "Факел" г. Воронеж до окончания проверки МАОО "СФФ "Центр" причин неучастия "Факел" г. Воронеж в обязательных детско-юношеских соревнованиях, проводимых РФС, в сезоне 2018 года, – говорится в заявлении РФС.