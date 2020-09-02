РФС официально объявил о штрафах Федуну, Юрану и Мурзагулову

РФС объявил о штрафах владельцу «Спартака» Леониду Федуну, бывшему главному тренеру «Химок» Сергею Юрану и главе совета директоров «Уфы» Ростиславу Мурзагулову за некорректные высказывания, сообщает официальный Telegram-канал организации.

Федун заплатит 200 тысяч рублей за слова о снятии «Спартака» с чемпионата из-за судейства. Мурзагулов, также возмущавшийся работой арбитров, заплатит 150 тысяч.

Наконец Юран выплатит 100 тысяч рублей. Он был отправлен в отставку перед стартом сезона, несмотря на выход «Химок» в премьер-лигу. Говоря о причинах увольнения, он заявил, что решение было принято по указке гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.