РФС оценит готовность стадиона "Динамо" 25 февраля, пока сертификата у арены нет

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов даст оценку готовности Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина 25 февраля. Об этом "СЭ" сообщил председатель комиссии Александр Зорков.

Первый матч на арене планируется провести 10 марта – это встреча 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком".

Как отметил Зорков, на данный момент сертификата, позволяющего проводить футбольные матчи, у стадиона в Петровском парке нет.

– Пока сертификата у арены нет. Комиссия соберется 25 февраля, эксперты обо всем доложат и будем принимать решение, – сказал Зорков. – Комиссия уже выезжала на стадион, эксперты сделали определенные замечания, которые сейчас исправляются. 25 февраля посмотрим, что было сделано.

– Есть ли у стадиона проблемы с газоном?



– Пока никто не докладывал. 25 февраля посмотрим, какова ситуация. Вполне возможно (что проблемы есть. – Прим. "СЭ"), ведь сейчас февраль, поле еще готовить и готовить. (Илья Андреев)

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