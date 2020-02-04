Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании селекционного отдела. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение было принято с целью совершенствования формирования сборных команд. Селекционный отдел будет входить в спортивный департамент. Его основной задачей является поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России.

«Тренеры сборных будут получать информацию о молодых игроках, которые выступают на различных соревнованиях, в том числе в отдаленных регионах и за пределами России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Потенциальными кандидатами считаются юноши и девушки от 13 лет, которые ранее не привлекались в сборные команды, а также игроки, проживающие за рубежом и имеющие российские корни. Каждое письмо будет обработано, и кандидат получит обратную связь.