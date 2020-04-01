РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 31 мая

По итогам заседания Бюро Исполкома РФС было принято решение приостановить с 17 марта по 31 мая 2020 года включительно проведение всех футбольных мероприятий, информирует сайт организации.

Кроме того, приняты следующтие решения:

— Признать, что распространение короновирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола и его субъектов, и, соответственно, приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников.

— Установить, что ввиду вышеуказанных обстоятельств, не являются уважительной причиной (основанием) для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.

— Рекомендовать сторонам соответствующих трудовых договоров и трансферных контрактов в российском футболе в целях принятия наиболее сбалансированного решения, ввиду вышеуказанных обстоятельств, провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол».

Напомгним, что по последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.