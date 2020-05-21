РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС не знает, возобновил ли «Зенит» тренировки

20:09
Тренировочная база «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Тренировочная база «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал, что не знает, вернулся ли «Зенит» к тренировкам.

— У нас нет информации, что «Зенит» возобновил тренировки. Нам этого никто не подтверждал. У нас было письмо московских клубов о том, что «Зенит» тренируется, но откуда они это взяли я не знаю. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир