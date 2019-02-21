РФС не стал взыскивать долги с "Крыльев Советов" в пользу Тихонова

Российский футбольный союз не стал рассматривать заявление бывшего главного тренера клуба Андрея Тихонова о взыскании долгов с "Крыльев Советов".

– Оставить без рассмотрения заявление тренера по футболу Тихонова А.В. в отношении ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора на основании подпункта "г" пункта 2 статьи 44 Регламента РФС по разрешению споров (ввиду несоблюдения заявителем претензионного порядка урегулирования спора), - написано в сообщении на официальном сайте РФС.

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера "Крыльев" в октябре 2018 года. Вместо него команду принял Миодраг Божович.

После 17 туров чемпионата России самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Правда, они провели лишь 16 матчей, так как их гостевая игра с "Оренбургом", запланированная на 1 декабря 2018 года, была отменена в связи с 17-градусным морозом.

Подопечные Божовича возобновят чемпионат 2 марта гостевой игрой с "Локомотивом". Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.