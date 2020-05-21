РФС и премьер-лига хотят возобновить сезон с ВАР

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал о том, будут ли использоваться видеоарбитры после возобновления чемпионата России.

— Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений, — отметил Митрофанов. — В основном он касается судей и ВАР. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать ВАР там, где они были. (Гоша Чернов)