РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС и премьер-лига хотят возобновить сезон с ВАР

22:18
«ВТБ-Арена». Фото Александр Федоров «СЭ» / Canon EOS-1DX Mark II
«ВТБ-Арена». Фото Александр Федоров «СЭ» / Canon EOS-1DX Mark II
Теги:

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции рассказал о том, будут ли использоваться видеоарбитры после возобновления чемпионата России.

— Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений, — отметил Митрофанов. — В основном он касается судей и ВАР. Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать ВАР там, где они были. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13212
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир