Резиуан Мирзов: "Взглянул на распухшее колено и понял, что уже ни бежать, ни идти не могу"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" рассказал, как играл с порванной связкой. Этот случай произошел в сезоне-2015/16.

– Вы же с порванной связкой почти тайм отыграли!

– Это правда.

– Когда-то точно так же остался на поле Вадим Евсеев, в ту пору защитник "Локомотива". Мне и Юре Голышаку доктор Ярдошвили потом рассказывал: "Вадик оттолкнул меня и пошел играть. 40 минут продержался, несмотря на повреждение передней крестообразной связки!" Мы уточнили: "Это характер? Или дурь?" Тот усмехнулся: "Давайте считать, что характер…." Как ответите вы?

– Играли с "Динамо", меня впервые выпустили в "старте". На пятой минуте поехала нога, услышал щелчок в колене. Было очень больно. Но подумал: человек только-только пришел в команду, получил шанс – и в самом начале матче будет просить замену?!

– Что такого? Это же "кресты"!

– Включил морально-волевые, кое-как до конца тайма дотянул. Когда прозвучал свисток на перерыв, взглянул на распухшее колено и понял, что уже ни бежать, ни идти не могу. Отправили на операцию в Германию, там же прошел курс реабилитации, полностью восстановился. Спасибо врачам и Всевышнему.

– Залечив травму, вы осели на скамейке "Ахмата". Позже обронили в интервью: "В Грозном я не играл, даже когда находился в хорошей форме".

– В подробности вдаваться не хочется. Всё в прошлом. Кончилось тем, что контракт с "Ахматом" был расторгнут по обоюдному согласию, я перешел в "Ростов", который сразу отдал меня в аренду "Тосно". (Александр Кружков)

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