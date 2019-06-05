Резиуан Мирзов: "Вместе с Григалавой посмеялись над его выбором в голосовании за лучшего игрока сезона"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" отметил, что Гиа Григалава не является главным шутником в составе. 29-летний грузин включил в тройку лучших игроков сеззона в РПЛ Александра Кокорина​, Аяза Гулиева и Павла Мамаева.

– Вы изучали в "СЭ" результаты традиционного опроса футболистов премьер-лиги?

– Нет.

– В курсе, как проголосовал Григалава?

– Да, в тройку лучших включил Кокорина, Гулиева и Мамаева. Была по этому поводу отдельная заметка, сам Григалава мне ее и прислал. Посмеялись.

– В "Арсенале" он – первый шутник?

– С юмором у Григалавы порядок, но главный шутник у нас Кантик. Человек, который не знает, что такое плохое настроение. С ним всегда весело, постоянно что-то придумывает.

– Например?

– Ха! Эти истории не для газеты. (Александр Кружков)

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