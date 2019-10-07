РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Резиуан Мирзов: «Спартак» не должен находиться на таком месте»

07:46
Теги:

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили, — цитирует Мирзова Rusfootball. —  Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли — сделали, но не забили больше.

— Есть объяснение тому месту, которое «Спартак» занимает сейчас?

— Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Надо выигрывать и подниматься.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146585431-reziuan-mirzov-chto-by-ni-bylo-spartak-ne-dolzhen-nahoditsya-na-takom-meste.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир