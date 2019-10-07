Резиуан Мирзов: «Спартак» не должен находиться на таком месте»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили, — цитирует Мирзова Rusfootball. — Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли — сделали, но не забили больше.



— Есть объяснение тому месту, которое «Спартак» занимает сейчас?



— Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Надо выигрывать и подниматься.

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