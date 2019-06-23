20:46 23 июня | Футбол — РПЛ

Резиуан Мирзов: "После крупной победы над "Спартаком" игрокам "Арсенала" заплатили хорошие премиальные"

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Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за тульский "Арсенал", заявил, что "канонирам" заплатили хорошие премиальные после разгромной победы над "Спартаком" в домашнем матче второго круга РПЛ (3:0).

– Мы и "Зенит" обыграли, и ЦСКА, и "Локомотив". Почему мы должны кого-то бояться? - сказал Мирзов в интервью "Экспресс Газете". - Тройные премиальные после крупной победы над "Спартаком"? Премиальные заплатили хорошие. Сколько – наше внутреннее дело.

В минувшем сезоне Мирзов провел 32 матча за "Арсенал", забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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https://www.eg.ru/sport/746353-futbolist-reziuan-mirzov-menya-kinuli-na-dengi-055758/

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