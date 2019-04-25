Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

- "Спартак" пытался контролировать мяч, мы ему ответили на быстрых атаках. Забили свое, а дальше играли на удержание счета. Мы не обсуждали состав "Спартака". У нас своя игра, мы стараемся играть.

- Вас не удивило, что "Спартак" был так беспомощен?

- Ну как сказать... Они вроде хорошо смотрелись (улыбается). Они контролировали игру, играли в короткий-средний пас. Повторюсь, просто мы забили свои моменты, хорошо выбегали, в первом тайме у нас все получалось.

- Чуть-чуть до еврокубков. Дополнительное давление?

- Да нет, мы просто идем от игры к игре. Сейчас тяжелый матч с "Оренбургом", надо успеть восстановиться, чтобы сыграть важный матч. У нас цель побеждать в каждой игре.

- Двойные премиальные получите за игру? Губернатор заходил.

- Слышал, что кто-то там говорил, но пока ничего конкретного. Может, быть тройные, по счету? (смеется). Раз губернатор зашел, надеюсь, и правда тройные будут. (Александр Рогулев)