Режиссер Пиманов снимет фильм о турне "Динамо" Великобритании в 1945 году

Российский режиссер театра и кино, сценарист и журналист Алексей Пиманов снимет художественный фильм о "Динамо", в котором расскажет о турне клуба по Великобритании в 1945 году.

Съемки проекта начнутся в конце августа – начале сентября этого года. В основу фильма легла история о том, как в ноябре 1945 года, сразу после окончания Второй Мировой войны англичане пригласили чемпионов СССР приехать в Англию и сыграть 4 матча с четырьмя командами.

– Это художественное кино с большим прокатом, с хорошими артистами и потрясающим сценарием, который написали братья Олег и Владимир Пресняковы, – приводит "Интерфакс" слова Пиманова. – Кино про удивительно красивых ребят, которые приехали в Англию и покорили всех своей добротой, добродушностью, потрясающим мастерством. Это удивительная история, мы все в нее влюблены и сейчас мы уже готовимся к запуску.

Я был просто счастлив, когда мы полгода работали над сценарием, удивительно талантливые люди, мы слышали друг друга и написали очень хороший сценарий, который высоко оценен всеми специалистами.

Никто тогда не ожидал, что это турне выльется в, пожалуй, самое великое событие в истории советского и российского футбола. К сожалению, про него сейчас молодежь мало знает, я проводил опросы, но в советском союзе этому турне было посвящено много документальных фильмов, Гафт и Евтушенко писал об этом стихи, целый год после этого турне в кинотеатрах показывали документальных фильмы про это турне.

Главную роль Всеволода Боброва будет играть Алексей Бардуков, известный всем по фильму "Диверсант". Также в актерский состав фильма вошли Роман Курцын, Андрей Чернышев, Павел Трубинер, Алена Коломина, Евгения Лапина.

Во время съемок предполагается использовать много компьютерной графики. Мы что-то будем снимать в Лондоне, что-то снимаем в Санкт-Петербурге, мы нашли очень интересные объекты, похожие на Лондон, будем их декорировать, будем рисовать Лондон. Мы уже разработали всю систему съемок.

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