"Решив сделать сенсацию, Глушаков сам может попасть в тюрьму". Адвокат - о подаче игроком заявления в СК

Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей супруги полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал "СЭ" подачу футболистом заявления в Следственный комитет. Глушаков обвиняет бывшую супругу в подделке документов.

Речь идет о заключении в виде психологического исследования детей пары, предоставленной самой Дарьей в ходе рассмотрения материалов дела о разводе и алиментах. По словам адвоката Глушакова — Марины Дубровской, в ходе изучения экспертизы им удалось установить, что автор психологического исследования — не заявленный психолог с высшим психологическим образованием, а человек не компетентный в этом вопросе.

- Денис Глушаков нас снова радует, - сказал Жорин. - По случайному стечению обстоятельств - на самом деле, конечно, нет - это все происходит ровно за неделю до апелляции по алиментам. У нас на следующий вторник назначено рассмотрение апелляции, которую подал Денис на решение о взыскании с него алиментов в размере 1/3 от месячной зарплаты. Она будет рассматриваться в Мосгорсуде. Сегодня же Денис запускает сенсацию: он подал на свою жену заявление в Следственный комитет по факту подделки документов. Просит ее привлечь к уголовной ответственности.

Мы читаем эту публикацию и начинаем угорать. В ходе заседания суда первой инстанции с нашей стороны было представлено психологическое исследование по поводу привязанности детей к тому или иному родителю. Это исследование мы заказали после того, как Глушаков представил аналогичное. Если вы помните, психолог по принесенным фото установил, что Денис вменяемый человек и не представляет опасности для детей. Для чего он эту экспертизу проводил? Не знаем, видимо, он сам сомневался, представляет ли опасность или нет. Также по этим фото эксперт установил, что дети привязаны к нему сильнее, чем к маме. Непонятно, как они это узнали, видимо, специалист является экстрасенсом. Каждое доказательство, пусть даже смешное, ложится в материалы дела. Нам пришлось заказать серьезное исследование с участием детей и Дарьи, и специалист пришел к выводу, что дети больше связаны с мамой. Денис прочитав наше заключение, признал, что детям будет лучше с мамой.

Спустя несколько месяцев Глушаков решил изучить наше исследование подробнее и пришел к выводу, что тот эксперт, который его проводил, не обладает специальными познаниями. Если, допустим, какой-то специалист не обладает знаниями, это является основанием исключительно для того, чтобы в рамках суда заявить ходатайство о признании этого доказательства недопустимым. Но это не является преступлением. А дальше суд решает, признавать проведенную экспертизу это доказательством или нет.

Сегодня Денис подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Подделка документов", потому что с утра ему стрельнуло в голову, что наши специалисты не имели соответствующего диплома, чтобы давать такое заключение. Таким образом, он снова сел в лужу. Во-первых, наш специалист обладает дипломами, и они были представлены. Даже если бы не обладали, то это не является составом преступления, как я уже объяснил.

Самое главное, что когда подается заявление на преступление, то человек расписывается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Когда по данному заявлению пройдет проверка и будет установлено, что не только состава преступления нет, а его и не могло быть, то самого Дениса могут привлечь к ответственности. Решив сделать сенсацию, он рискует попасть в тюрьму. Каждый его прием не проходит и над каждой его выходкой смеется вся страна.

- В течение какого времени Следственный комитет будет проводить проверку по этому заявлению?

- В течение десяти дней Денис получит постановление об отказе в возсбуждении уголовного дела, а дальше будет решаться вопрос, был ли в его действиях заведомо ложный донос. Эта история более перспективная. (Арман Мкртчян)