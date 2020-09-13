Стало известно, в каком случае может состояться матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ротор» — «Краснодар».

Футболисты смогут выйти на поле, если по результатам последнего тестирования команды хозяев не будет выявлено новых зараженных игроков или членов персонала. В противном случае матч не состоится, а «Ротору» будет присвоено техническое поражение. (Максим Алланазаров)

Вчера «Ротор» объявил о положительном тесте на коронавирус у семерых игроков команды. При этом, согласно заявлению волгоградцев, все они изолированы.

Встреча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» должна состояться сегодня, 13 сентября.