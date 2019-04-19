Решение о проведении матча "Динамо" - "Арсенал" на "ВТБ-Арене" будет принято 16 мая

Решение о возможности проведения матча 30-го тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом" на "ВТБ-Арене" в Петровском парке будет принято 16 мая. Об этом сообщил председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков.

В конце февраля "Динамо" было отказано в проведении матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" на стадионе в Петровском парке. Игра была перенесена на "Арену Химки".

- На "ВТБ-Арене" проделали огромную работу по замене газона после того, как старый пришел в негодность, - цитирует ТАСС Зоркова. -Полностью убрали старый газон, пересеяли его, по графику с 1 по 10 мая должна пройти прошивка газона. Решение о возможности проведения матча на стадионе по графику должно быть принято за 10 дней до игры. Матч с "Арсеналом" запланирован на 26 мая, так что решение будет принято 16 мая.

Если в этом будет необходимость, комиссия РПЛ по натуральным газонам приедет на стадион. Как проводящая турнир организация, РПЛ контролирует состояние полей, но в эту комиссию также входят и представители РФС. Пока все идет по графику. Надеемся, что никаких погодных катаклизмов не случится и наконец-то на "ВТБ-Арене" состоится матч-открытие.