Вратарь «Рубина» Никита Медведев сыграл на ноль в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» — 1:0. Голкипер дебютировал в составе казанского клуба, заменив заболевшего Юрия Дюпина.

Последний раз в премьер-лиге Медведев играл 21 мая 2017 года в составе «Ростова» и также сделал «сухарь» — 2:0 с «Оренбургом». Ранее в том же сезоне он установил рекорд РПЛ по сухой серии — 952 минуты.

Тем же летом Медведев присоединился к «Локомотиву» и за три года так и не сыграл ни одного матча в РПЛ, проиграв конкуренцию Гильерме.