22:42 4 августа | Футбол — РПЛ

Речь Шаронова после матча с ЦСКА. Версия на случай поражения "Рубина"

3
Обсудить

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России обратился к своим игрокам в раздевалке.

– Четыре тура. Теперь очень важно, как мы отреагируем. Мы принимаем это поражение, но идем дальше. И только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людей. Все свободное время с ними. Идем дальше, – сказал Шаронов на видео в Twitter "Рубина".

Шаронов сказал, что эмоции от победы "Рубина" круче, чем от концерта Metallica //
"За две игры вы собрали практически полный стадион. Это надо сохранить". Речь Шаронова после победы над "Ахматом"

Рубин - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Опрос

Как выступит ЦСКА в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать
3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ