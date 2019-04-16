"Ребята спрашивали, почему их назвал "петухами". Охранник ночного клуба – о драке Кокорина и Мамаева

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

– Я вышел из клуба в тот момент, когда водитель вышел из машины, и компания уже стояла. А потом уже начался разговор, – сообщил свидетель, отвечая на вопросы адвоката Андрея Ромашова.

– Из-за чего был разговор?

– Ребята спрашивали, почему их назвал "петухами". Он стоял, потом начал извиняться.

– Потом что?

– Тот, кого толкнул, начал лезть на него. Мне сначала показалось, что они начали обниматься. Мне показалось, что водитель первый толкнул.

– Потом что?

– Начался кипиш, все побежали.

– Кто?

– Водитель, Мамаев и молодой в белой кофте (показывает на Кирилла Кокорина).

– Что дальше?

– Бегут, потом падает Кирилл.

– Вы не волнуйтесь. Чего он падает?

– Вроде споткнулся, не могу точно утверждать, просто упал. Потом водитель упал, встал, а дальше туда побежали парни и девчонки с криками "Полиция! Полиция!"

– Дальше что?

– Я не обращал внимание. Уже все подбежали туда, стали ходить.

– Вы видели, что водитель упал?

– Вроде да. Там подбежали все, я не видел.

– Видели, кто бил?

– Нет.

– Следователю говорили, кто бил?

– Я не мог сказать это, потому что не видел.

– Как следователю рассказывали?

– Как сейчас.

– После этого вы зашли в клуб?

– Да.

– Когда вышли, что было дальше?

– Я уже не помню, что там было. Можно я прочитаю? Я все вспомню. (Дмитрий Зеленов)

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