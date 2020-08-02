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«Ребята хорошо подвигались». Гончаренко подвел итоги ничьей с «Ротором»

2 августа 2020, 20:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Ротором» (0:0).

— Мы получили игровую практику, заполнили эту паузу, которая у нас образовалась между чемпионатами, — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу клуба. — Ребята хорошо подвигались, устали в конце, потому что мы не снижали нагрузку. Мы хорошо знаем возможности ребят.

Я небольшой любитель выделять кого-то, но Мариу Фернандеса нельзя не выделять. С теми объемами работы, с теми обострениями, с той надежностью в защите — он всегда великолепно смотрится.

— Как оцените короткую паузу между чемпионатами?

— Нельзя тут найти какой-то плюс или минус. На данный момент, может быть, нам даже в плюс, потому что мы находимся в хорошем игровом тонусе.

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