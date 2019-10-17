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Ребров верит в судьбу. А вы?

17 октября 2019, 14:06
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал в своем Instagram пост, посвященный своей жене.

— Познакомиться в день твоего Рождения -это судьба. А вы верите в судьбу? — написал Ребров.

Ближайший матч «Спартак» проведет 19 октября на домашней арене против «Рубина» в рамках 13-го тура РПЛ. Он станет первым для Доменико Тедеско в качестве главного тренера.

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