Ребров поддержал Тедеско перед матчем «Зенит» — «Спартак»
15 декабря 2020, 14:07
Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем Instagram опубликовал пост в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.
— Не словом, а делом!, — подписано совместное фото с Тедеско.
Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак», идущий на втором месте, на три очка.
Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. После матча произошла перепалка и потасовка с участием немецкого специалиста и игроков команды соперника.
КДК РФС пока не стал выносить решения по конфликту, из-за нехватки материалов.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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