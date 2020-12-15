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Ребров поддержал Тедеско перед матчем «Зенит» — «Спартак»

15 декабря 2020, 14:07
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем Instagram опубликовал пост в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.

— Не словом, а делом!, — подписано совместное фото с Тедеско.

Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак», идущий на втором месте, на три очка.

Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. После матча произошла перепалка и потасовка с участием немецкого специалиста и игроков команды соперника.

КДК РФС пока не стал выносить решения по конфликту, из-за нехватки материалов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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