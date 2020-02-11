Ребров опубликовал детское фото с отцом

Вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал в своем Instagram детскую фотографию с отцом.

— Спасибо Владимиру Коява за очередной полезный совет, — написал Ребров. — Книга Джона Элдриджа «Путь мужчины». Прочитав, я в очередной раз убедился, насколько мой отец крутой и грамотный мужик. Спасибо ему за детство и то что он всегда рядом с нами. А на фото мы как раз вместе с ним.

Ну а книгу советую почитать, особенно мужчинам! Многие наши проблемы идут из детства!