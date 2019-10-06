«Спартак» объявил состав на матч 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». С первых минут встречу начнет голкипер Артем Ребров, а также хавбеки Джано Ананидзе и Наиль Умяров.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков. «Краснодар» с 23 баллами располагается на 4-й строчке.

Состав «Спартака»: Ребров — Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко — Умяров, Крал, Мельгарехо, Ананидзе, Мирзов — Ларссон.

Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тил, Понсе.

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