Реакция главы судейского комитета РФС на требование «Арсенала» проверить Матюнина на полиграфе
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на обращение тульского «Арсенала». Ранее генеральный директор клуба Дмитрий Балашов заявил, что главный арбитр матча 6-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) Алексей Матюнин должен пройти проверку на полиграфе.
— Будет ли Матюнин проходить проверку на полиграфе?
— Мы этот вопрос рассмотрим завтра. Все решения примем в среду, в том числе и по Матюнину. Пока нет заключения экспертно-судейской комиссии о работе арбитров. Так что сейчас трудно о чем-то говорить.
— Сейчас все клубы начнут требовать отправлять арбитров на полиграф...
— Мы хотим все это разъяснить. После встречи с Еськовым уточним порядок прохождения арбитров полиграфа. Будет ясно, кто с какой частотой и за что будет привлекаться. Дадим пояснения.
— А что дает проверка на полиграфе? Есть специалисты, которые не понимают эффективности и целесообразности этой меры.
— Пусть тогда они предложат другой метод проверки сомнительных решений судей. Пусть предложат альтернативу.
— То есть проверка на полиграфе судей будет продолжаться?
— Она будет вдумчивой и избирательной. Проверка Еськова была основана на том, что мы собрали и проанализировали определенную информацию по поводу решений судьи в других матчах. (Виталий Айрапетов)