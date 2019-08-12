РБК: "Удинезе" следит за Бакаевым

За атакующим полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым уже несколько лет следят скауты европейских клубов, в числе которых "Удинезе", cообщает РБК.

Отмечается, что интерес к полузащитнику сохраняется, хотя сам футболист сконцентрирован на выступлениях в составе красно-белых. Уточняется, что "Удинезе" в прошлом году следил и за Магомед-Шапи Сулеймановым из "Краснодара", но "быки" не отпустили футболиста в Италию.

На прошлой неделе Бакаев оформил два дубля: сначала в матче квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном" (3:2) и во встрече 5-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (3:1). Его контракт со "Спартаком" будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 3,5 миллиона евро.