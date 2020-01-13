Различать Миранчуков стало легче. Посмотрите сами

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук осветлил часть волос во время новогоднего отпуска. Теперь хавбека железнодорожников стало проще отличать от брата-близнеца Алексея. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

После Нового года стало проще различить Миранчуков: Антон посветлее. Стандартные подколы Влада Игнатьева по поводу праздников pic.twitter.com/UpaePmYaBT — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) January 13, 2020