Раздевалка "Краснодара" после выхода в Лигу чемпионов. Видео

"Краснодар" в своем официальном Твиттере опубликовал видео из раздевалки, снятое после матча 29-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:0). "Быки" впервые в истории вышли в Лигу чемпионов.

Эти скромняги сегодня пробились в квалификацию Лиги чемпионов 😌



Раздевалка после победы в Туле 👇https://t.co/o3l1JTiOQ8 – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 мая 2019 г.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Столько же баллов в активе "Локомотива", располагающегося на 2-й строчке. В заключительном туре решится судьба прямой путевки в ЛЧ: "быки" играют дома с "Рубином", а железнодорожники - на своем поле с "Уфой".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр