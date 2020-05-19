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«Разбираем состав». Аршавин сравнил бывших игроков «Зенита» с дровами

19 мая 2020, 20:23
Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин. Фото Кристина Коровникова, "СЭ"
Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин. Фото Кристина Коровникова, "СЭ"
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Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал новый пост в Instagram. 38-летний россиянин показал подписчикам фотографию с горой дров с подписью: «Разбираем состав!»

На снимке — Аршавин стоит на вершине этой горы. Там, где лежат дрова, бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга отметил своих партнеров по командам: Павла Погребняка, Александра Кержакова, Вячеслава Малафеева, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Анатолия Тимощука и Александра Соколенко (вместе с ним Аршавин выступал за «Кайрат»).

«Сволочьььььь», — отреагировал в комментариях Радимов.

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