Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" заявил, что красно-белые займут четвертое или пятое место по итогам текущего сезона. Он также добавил, что чемпионом станет "Зенит".

– Ваш прогноз – какое место займет "Спартак"?

– Четвертое или пятое. Исхожу из логики: надеюсь, поражение в Туле не заставит команду опустить руки, игроки поднимут голову и не упустят шанса выступить в Европе. Серебро и бронза – это слишком тяжело, на два места претендуют три команды, "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА – кто-то один может оступиться, но два или три сразу вряд ли.

– "Зенит" – чемпион?

– Да. (Егор Бычков)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 25 туров.

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