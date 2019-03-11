Рашид Рахимов: "У "Ахмата" не будет ни одной легкой игры"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов - о матче с "Уралом" в 19-м туре чемпионата России.

- Я думаю, что ни одной легкой игры не будет. Чемпионат у нас ровный. На предыдущем матче внимание не заостряли, время не стоит на месте, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Понятно, обидно проигрывать на последних секундах, но сегодня будет совершенно другая игра с соперником, у которого хороший эмоциональный настрой - они прошли дальше в Кубке. Думаю, у них нет особой усталости. С уважением к сопернику, мы постараемся показать свои лучшие качества.

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