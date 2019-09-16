Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2).

— Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе. А потом попал неберущийся удар. Хотя не стал бы предъявлять претензии своим футболистам. Играли хорошо. Удаление сломало нам игру. Даже действуя в меньшинстве, выглядели неплохо.

Когда ты смотришь все моменты, и четвертый арбитр говорит что играли в ногу, хотя была чистая игра в мяч... Все в одну сторону. Мне было понятно, что рано или поздно что-то придумается.

Не знаю, что было в моменте с удалением. Швец играл в мяч. Не в ногу. Обычно катится. Ладно, пусть штрафной, но не красная. Сейчас придумают, что очень агрессивно играл. Посмотрите, сколько таких моментов... очень неприятно. Но такая футбольная жизнь.

Сколько моментов вы видели у наших ворот? Какие-то стопроцентные? Я не видел. Определенно, территориальное преимущество было у «Ростова». Это нормально. Когда «Ростов» дома, то всегда так играет: доставляет на фланги и делает передачи. Я не вижу тотального преимущества. Я видел, что судья очень хорошо контролировал игру.

Не можем жить этой игрой. Нужно проанализировать и двигаться дальше.

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