Рашид Рахимов: «Первый гол и удаление перевернули игру»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после встречи 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2) заявил, что ошибки перечеркнули хорошо проведенный матч.

— Как оцените матч?

— Бывает, что допускается ошибка и ход матча меняется. Наш вратарь брал удары и посложнее, чем тот, что он неудачно отбил. А потом Норманн попал сумасшедший мяч, который никто бы не взял. До этого был контроль мяча, уверенная игра, «Ростов» не создавал много моментов, по крайней мере стопроцентных не создавал. Были навесы, фланговые атаки, но голов ничто не предвещало. А тут мало того, что внезапно пропустили, но еще и удаление развернуло игру так, что оказывать давление было сложно. Все делалось медленно и было много технического брака.

— То есть причина поражения в ошибке вратаря?

— Была ошибка, он брал более сложные мячи с плотными и поставленными ударами. Все думали, что он спокойно его возьмет. Еременко и до этого пытался бить. Мы не ищем виноватого, просто говорим, что была допущена ошибка. Конечно, и удар нужно было накрывать, мы обращали внимание до игры, что Еременко старается убрать мяч под правую и пробить. В первом тайме не давали ему это делать, после перерыва дважды позволили.

— Показал ли «Ростов» игру лидера?

— Мы понимали, как играет «Ростов», и знали на что обратить внимание. Если бы не пропустили простой гол, непонятно, как бы развивались события. Мы планировали выпустить вперед Беришу, который может убежать в свободные зоны. Но получили сразу два гола и удаление, и даже в большинстве «Ростов» все равно сел чуть поглубже, чтобы не оголять зоны. У них оба центральных защитника допускают одну-две ошибки за матч, и возникают неприятные для них ситуации. Мы обращали на это внимание команды, но заставить ошибиться не смогли.

— Как оцените игру Глушакова?

— Выглядел неплохо — до момента пока не наступила усталость. Он слишком много пропустил, две недели всего тренировался, определенную форму набрал, но потом при усталости стал проявляться технический брак.

— Почему вы оказались в хвосте таблицы и что делать?

— Комплекс моментов, о которых я не очень хочу говорить. Будем продолжать двигаться, искать выход из ситуации. Мы все время очень близко к набору очков, но не получается. Тяжело даются голы, даже когда весь матч владеем преимуществом, как с «Тамбовом».

— Вам спокойно работается, руководство доверяет?

— Если я начну над этим думать, то только об этом наверное и придется думать. Тренер всегда должен работать спокойно. (Юрий Плохотниченко)

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