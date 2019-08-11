Рашид Рахимов: "Отдельно с Глушаковым о матче со "Спартаком" не разговаривал"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что перед матчем 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" отдельно с полузащитником Денисом Глушаковым не обсуждал это противостояние. Он объяснил выход экс-спартаковца с первых минут на поле.

– Я не ориентируюсь на то, что он экс-игрок "Спартака", – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Рахимов. – Так получилось. У нас были проблемы с Беришей и Ивановым. Понимаем, что и Глушаков не в оптимальной форме. Но приняли решение, что он выйдет с первых минут сегодня. А потом посмотрим.

Отдельно с Денисом не говорил про "Спартак". Для нас любой соперник должен быть принципиальным. Мы не должны ориентироваться только на одну команду.