Рашид Рахимов - о расширении РПЛ: "Для такой страны должно быть 18 команд"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о подготовке к чемпионату России-2019/20.

- Тренировочный процесс не похож на зимние сборы. Тогда у нас было 44-46 дней на подготовку, - сказал Рахимов в интервью пресс-службе клуба. - Сейчас же - меньше месяца. Думаю, после начала сезона будем тренироваться больше обычного, чтобы постепенно вывести команду на пик. Можно и сразу вывести, но тогда нужно сразу ждать спада. К началу чемпионата нужно на 85 процентов быть готовыми. Нам надо понимать, какой должен быть уровень. Очень важно иметь сильных соперников по контрольным матчам.

Также Рахимов высказался по поводу календаря на новый сезон. По его словам, составители попытались избежать ошибок прошлых лет.

- Думаю они учтены, но у нас все равно в силу климатических условий играть до 8 декабря достаточно накладно. Мы сыграем 19 туров, все равно будут игры в холод, - сказал специалист.

Кроме того, тренер рассказал о своем отношении к расширению РПЛ до 18 команд. 6 июня 15 из 16 клубов на общем собрании проголосовали за расширение числа участников чемпионата России.

- Есть ли такое количество команд, способны ли мы держаться на определенном уровне? Нужны инфраструктура, финансирование клубов, хорошая организация. У первой лиги есть хорошие команды, которые готовы выйти. Но даже те, кто выходит, не обладают инфраструктурой для уровня премьер-лиги. Мне кажется, для такой страны должно быть 18 команд, - считает Рахимов.