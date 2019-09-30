РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Рашид Рахимов: «Мысли только о том, как преодолеть серию неудач»

30 сентября 2019, 19:28
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов оценил настрой команды на матч 11-го тура чемпионата России против «Сочи».

— Мысли все время только о том, как преодолеть серию неудач, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Для этого нужна победа, положительный результат. Но как бы не складывалась ситуация, нельзя терять уверенность. Если посмотрим на таблицу, то последнюю и шестую или седьмую строчку разделяет 7 очков. Так что все очень быстро может поменяться.

Нам понятно, что выездные матчи нам не удаются. Но, повторюсь, мысли только о том, чтобы это исправить. И по тому, как ребята работают, я вижу это желание.

Сочи — Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир