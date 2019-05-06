Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов выразил радость за Сергея Семака, который с "Зенитом" выиграл чемпионат России. Он стал первым, кто выиграл чемпионство и как футболист, и как тренер.

– Человеческие качества у Семака на высочайшем уровне, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Поэтому он и пользуется популярностью и уважением не только петербургских болельщиков, но и болельщиков из Казани, из Москвы. Это дорогого стоит. Он добивается высоких результатов с разными командами и сохраняет великолепные отношения с болельщиками.

Как тренер он гнет свою линию. В "Уфе" так было, в "Зените". Хотя было все тяжело у него с "Зенитом". Поначалу не было стабильности. А обретенная потом стабильность после зимних приобретений дала уверенность команде. Я очень рад за Семака. Отношусь к нему с большим уважением.

Давления станет больше. Болельщикам этого уже будет мало. Теперь нужно показать себя в Лиге чемпионов, на другом уровне. Мы можем пожелать только отсутствия провалов. Нам желательно, чтобы наш футбол был на хорошем счету. "Зенит" будет представлять российский футбол в Европе.